Natation : cours de rattrapage pour les écoliers

En raison de la crise sanitaire, de nombreuses écoles ont fait le choix de suspendre l'enseignement de la natation. Plusieurs villes proposent des cours gratuits durant l'été, qui ont pour but de prévenir des risques de noyades.

À Lille, dans le Nord, on apprend à sauter dans la piscine sans appréhension. C'est la troisième séance de natation pour des enfants de CM1 et CM2. Les progrès sont déjà conséquents. Pendant deux semaines, ils vont perfectionner leur technique, en crawl, brasse et dos crawlé. Ils vont également découvrir comment équilibrer leur corps dans l'eau après plusieurs mois loin des piscines.

Lutter contre les noyades

"Certains enfants n'ont pas eu accès la piscine à cause du Covid, on a vu le niveau se détériorer. En CM2, les élèves étaient très loin de savoir nager", explique Eric Giacomino, maître-nageur. Les exercices sont rassurants pour les enfants, mais également pour les parents.

Pour éviter les accidents pendant les vacances, préférez les zones de baignade surveillées, la noyade est la première cause de mortalité chez les moins de 25 ans dans les accidents de la vie courante. La moitié ont lieu durant la saison estivale. Ces cours s'annoncent dont particulièrement bénéfiques.