Mal de dos : comment prévenir la douleur

Pour prévenir le mal de dos, deux précautions s'imposent. Premièrement, les galettes de chaise peuvent être efficaces, mais à condition d'être bien positionnées, sans quoi elles peuvent accentuer la courbure lombaire. "Deuxième précaution : prenez d'abord l'avis d'un médecin, d'un kiné ou d'un ostéopathe", rapporte le docteur Damien Mascret sur le plateau du 13 Heures. Le meilleur moyen de lutter contre le mal est de dos reste la gymnastique positionnelle.

Changer de literie lorsqu'elle est déformée

"Un bon professionnel peut vous montrer des exercices simples et symétriques, parce que si vous renforcez les abdominaux, mais par les muscles du dos, (...) vous allez aggraver votre mal de dos", poursuit le spécialiste. Enfin, il est primordial de changer de literie lorsqu'elle est déformée, de se tenir bien droit lorsqu'on porte une charge lourde et de ne pas porter des talons de plus de 2,5 cm.

