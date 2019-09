Mal de dos chronique : pourquoi il faut choisir une activité physique adaptée

Scoliose, hernie discale, lumbago, arthrose... : le mal de dos est la première cause d’invalidité avant l’âge de 45 ans et 80% des Français en souffrent ou en souffriront un jour. En cas de mal de dos chronique, des programmes de réentraînement à l’effort à l’hôpital permettent à ces patients qui ont tendance à se focaliser sur leur douleur et à devenir sédentaires, de réintégrer peu à peu l’activité physique dans leur quotidien.