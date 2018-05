Hypertension : reconnaître et combattre la maladie

Il vaut mieux ne pas ignorer son hypertension. Nicole Maréchal prévoit une visite de contrôle tous les ans. Ancienne directrice d'école, elle a toujours été très active. Puis un jour, il y a 15 ans, le diagnostic tombe, la maladie s'est installée. Maux de tête, troubles de la vision, les signaux d'alerte ne sont pas toujours faciles à détecter.

Une personne sur trois est touchée par l'hypertension

Les médecins appellent l'hypertension "la tueuse silencieuse". "C'est le premier facteur de risque d'accident vasculaire cérébral, un des premiers facteurs de risques de démence vasculaire dont on a si peu, mais également d'infarctus du myocarde, d'insuffisance cardiaque. L'hypertension, on a tendance à la minimiser", déplore Claire Mounier-Vehier, cardiologue et présidente de la Fédération Française de Cardiologie. Alors qu'une prise en charge précoce peut éviter les complications, l'hypertension artérielle est encore mal dépistée en France. Aujourd'hui, elle touche une personne sur trois.

