Hypertension : un Français sur trois en souffre

Blanche Grinbaum est inquiète. Elle est sujette à l'hypertension. Elle vient de vivre une crise aigüe. Ce matin, elle consulte son cardiologue. Essoufflée, stressée, Blanche a tardé à consulter. Comme Blanche, un Français sur trois souffre d'hypertension. Les hommes sont les plus affectés : 36,5% d'entre eux en souffrent, contre 25,2% des femmes. L'hypertension est encore mal détectée, car un Français sur deux souffrant de cette maladie chronique ignore qu'il est concerné.

Éviter le tabac, privilégier une alimentation équilibrée

L'hypertension chronique est la pathologie la plus fréquente en France. Pour la faire baisser, pas de tabac, une alimentation équilibrée et le moins de stress possible. Après 40 ans, respirez et bougez, car le sport comme la simple marche est un facteur d'équilibre.

Le JT

Les autres sujets du JT