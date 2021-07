Baignade : les plus jeunes apprennent les bons gestes à adopter

Le centre nautique de Drancy (Seine-Saint-Denis) accueille des apprentis nageurs jeudi 1er juillet. Depuis le début de la semaine, ces enfants âgés entre quatre et cinq ans apprennent peu à peu à nager, entourés de professionnels. "On se rend compte qu’il y a quand même beaucoup de noyades chaque été, et dans les piscines privées surtout. L’objectif à la fin du stage, c’est si un enfant est amené à tomber dans l’eau, qu’il puisse regagner le bord", explique Romain Chastagner, chef de bassin du centre.

Faire de la prévention

Seuls les élèves en école primaire ont des cours de natation, mais ce type de stage se développe de plus en plus pour les élèves de maternelle. Même hors des bassins, les stages de prévention continuent. Durant certains cours, il est appris aux enfants qu’ils ne doivent jamais se baigner sans la présence d’un adulte. Un apprentissage nécessaire pour protéger les plus jeunes : un tiers des victimes de noyades sont des enfants de moins de six ans, et l’été est la période de tous les dangers.