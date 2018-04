Alcool : ces idées reçues qui perdurent

Alors que des professionnels de la santé plaident pour l'instauration d'un prix de vente minimum de l'alcool, le docteur Jean-Daniel Flaysakier revient, lui, ce mardi 17 avril, sur les messages de prévention qui existent actuellement. Des messages qui ont parfois un peu de mal à passer auprès de l'opinion française. Et pour cause, certaines idées reçues persistent, à commencer par celle selon laquelle l'alcool ne serait dangereux qu'à partir d'un certain taux.

"L'alcool, c'est de l'alcool"

"L'alcool peut être dangereux dès le départ", estime Jean-Daniel Flaysakier, en plateau. Et d'insister : "Pendant la grossesse, du début à la fin, c'est zéro parce qu'il y à quelque chose qui s'appelle le syndrome d'alcoolisme foetal qui touche environ 1 000 enfants par an. Ce sont des malformations définitives." Le vin et la bière, pas des alcools comme les autres ? "L'alcool, c'est de l'alcool", assure encore le docteur qui explique que "pour être dégradé, il passe par le foie et il abîme le foie".

