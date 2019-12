Alcool au Nouvel An : faire la fête tout en restant prudent

Cette année encore, de nombreux Français vont boire de l'alcool pour fêter la nouvelle année. Le soir du réveillon du Nouvel An, ils devraient être 87% à en consommer, soit 3,9 verres en moyenne. Pourtant, moins de la moitié des fêtards se sont organisés pour rentrer : la plupart vont prendre leur voiture. Et, sur les quantités d'alcool autorisées au volant, c'est toujours la confusion.

30% des accidents mortels de la route sont causés par l'alcool

Un verre de vin de 10 cl, une demi-pinte de bière de 25 cl et un verre d'apéritif de 3 cl contiennent la même quantité d'alcool : 10 grammes d'alcool pur, soit l'équivalent de 0,2g/litre dans le sang. La conduite est interdite à partir 0,5g/litre dans le sang, soit deux verres d'alcool. Mais, attention, les doses d'alcool servies dans les bars sont différentes de celles servies chez soi. "À la maison, on est beaucoup plus généreux et, dans ce cas, on atteint beaucoup plus rapidement la limite possible pour reprendre la route", alerte Éric Lemaire, le vice-président de l'association Assurance prévention. En 2018, l'alcool a causé 30% des accidents mortels sur la route.

Le JT

Les autres sujets du JT