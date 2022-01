Plus de trois Français sur dix consomment davantage d'alcool que les seuils établis par Santé publique France

Connaissez-vous le consommation d'alcool maximum recommandée pour ne pas jouer avec sa santé ? Selon Santé publique France, il ne faut pas dépasser deux verres par jour, dix verres par semaine, et ne pas boire d'alcool tous les jours.

Plus de sept Français sur dix connaissent ces seuils, et pourtant plus de trois sur dix (31%) admettent les dépasser, selon un sondage réalisé par BVA pour la Ligue contre le cancer, et publié par le Journal du Dimanche le 2 janvier.

Le Covid-19 a accéléré la consommation de certains

"Beaucoup de gens identifient un risque à partir de deux ou trois verres, alors que l'alcool est toxique dès le premier verre", rappelle à l'hebdommadaire Emmanuel Ricard, délégué au service prévention et promotion du dépistage de la Ligue contre le cancer, tandis que le mois sans alcool vient de démarrer.

La pandémie de Covid-19 a par ailleurs occasionné une hausse de la consommation chez 17% des sondés. Dans le détail, 28% des 18-24 ans sont concernés par cet accroissement de la consommation et 30% des personnes buvant davantage que les recommandations. "Dans un contexte de mal-être, les gens ont tendance à prendre l'alcool comme une béquille", souligne Emmanuel Ricard.