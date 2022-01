Mois sans alcool : êtes-vous prêt à relever le défi du "Dry January" ?

Un mois sans boire une goutte d'alcool. Pour tous les volontaires, le "Dry January" commence samedi 1 er janvier. Lancée pour la troisième année consécutive en France, sur le modèle d'opérations semblables dans le monde anglo-saxon et scandinave, le défi fonctionne sur un principe simple : s'abstenir de consommer de boisson alcoolisée pendant tout le mois de janvier.

La période est propice à faire une pause, après des fêtes souvent marquées par une importante consommation. Mais le but n'est pas seulement de reposer son organisme, c'est aussi de se rendre compte par soi-même de ce qui change dans un quotidien sans alcool. Au lieu de mettre l'accent sur les risques, cette campagne insiste sur les avantages à ralentir sa consommation. Les participants sont aussi stimulés par un défi qui rassemblent de nombreuses personnes au même moment.

"Beaucoup de gens qui font cette pause continuent ensuite" à moins consommer d'alcool, rapporte la juriste Claude Rambaud, vice-présidente de la fédération d'associations France Assos Santé, qui chapeaute cette campagne, sur la foi d'études faites dans des pays anglo-saxons. "Ca lance un élan", insiste-t-elle.

Pas de soutien de l'Etat

Elle se désole en revanche que l'opération n'ait toujours pas droit au soutien de l'Etat, contrairement à des campagnes de même nature contre le tabagisme. "On n'a pas d'aide gouvernementale, on est toujours sans moyens", se désole-t-elle. Les associations reprochent à l'Etat de céder aux lobbies de l'alcool, en premier lieu les viticulteurs, qui agitent le spectre d'une campagne hygiéniste et inadaptée à "l'art de vivre" à la française.

Santé publique France se place néanmoins "en soutien" des organisateurs du Dry January, expliquait à l'automne, sa directrice générale Geneviève Chêne, mettant l'accent sur d'autres campagnes de l'agence contre les risques liés à l'alcoolisme.