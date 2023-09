Premiers secours : vous pouvez sauver des vies

Nous sommes peu nombreux à savoir réaliser correctement tous ces gestes qui peuvent sauver des vies. La Croix-Rouge a pour objectif de former 80% de la population.

Et vous, les gestes de premiers secours, sauriez-vous les faire ? Selon un sondage, 40% seulement des Français sont formés aux gestes de premiers secours. Alors comment faire mieux ? Dans ce local de la Croix-Rouge, ils sont neuf ce jour-là, tous volontaires pour se former aux gestes qui sauvent, à travers des mises en situation très concrètes. Ils ont entre 17 et 44 ans, tous regrettent de ne pas avoir été formés plus tôt, ou plus régulièrement.

Une formation sur le lieu de travail

Si certains ne l’ont pas reçu, les formations aux gestes de premiers secours sont pourtant obligatoires depuis 2006 dans le cursus scolaire. Quant aux piqûres de rappel, pourraient-elles se faire sur le lieu de travail ? En région lyonnaise, les employés de cette PME apprennent à utiliser un défibrillateur. Deux heures pour connaître les bases. Intensifier les formations, même très courtes, est aujourd’hui indispensable.