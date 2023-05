Pollens : comment réagir et se protéger en cas d'allergie ?

La galère des allergiques ne va pas s'atténuer dans les jours à venir. Quelque 90 départements de la France hexagonale, dont l'Île-de-France, ont été placés en alerte rouge aux pollens de graminées.

La gorge qui gratte, les yeux qui piquent et pleurent, le nez qui coule, des toux persistantes, des difficultés à respirer... Alerte rouge ! Les pollens sont de sortie dans 90 départements pour le plus grand malheur de ceux qui y réagissent. Le nombre de personnes touchées par des allergies respiratoires a triplé en l'espace de 30 ans. Et comme une allergie peut se déclencher à tout âge, une personne sur deux devrait être concernée en 2050, selon l'OMS.

>> REPORTAGE. Pollens "plus agressifs", alimentation, réchauffement climatique... Comment expliquer cette "épidémie" de nouvelles allergies ?

90 départements en alerte rouge au risque d'allergie, le 26 mai 2023. (RNSA)

L’origine du cauchemar actuel est les graminées, ces herbacées que l’on voit pousser le long des routes ou dans les champs et qui produisent des pollens, redoutés par 30% de la population adulte française. Ces graminées peuvent être transportées par le vent, sur des centaines de kilomètres et sont suffisamment petites pour pénétrer dans les voies respiratoires provoquant des réactions allergiques très pénibles.

Comment réagir face à l’allergie ? Voici quelques pistes.

Les gestes préventifs

Évitez de sortir lors des pics de pollens et si vous sortez, portez des lunettes de soleil et un masque chirurgical. En voiture, gardez les vitres fermées. Pas de sortie à vélo et surtout, ne vous frottez pas les yeux.

De retour à la maison, laissez vos chaussures devant la porte, prenez une douche, lavez-vous les cheveux et changez de vêtements. L’idée est de se débarrasser au maximum des pollens et éviter de contaminer son intérieur. Lavez-vous les yeux et le nez au sérum physiologique.

Fermez les fenêtres durant la journée et aérez le matin ou au coucher du soleil au moins 10 minutes. Ne faites pas sécher du linge à l'extérieur.

Abstenez-vous de faire brûler bougie ou encens, ou d'utiliser des parfums d’intérieur. Évitez aussi l’exposition aux produits d’entretien, à la la cigarette et à toute activité pouvant ajouter des facteurs irritants comme bricoler ou tondre le gazon.

Le recours à des médicaments en vente libre

La première chose à faire, c'est de traiter le ou les allergies et ne pas laisser les symptômes s'aggraver. Un certain nombre de médicaments existent. Il y a des antihistaminiques en vente libre en pharmacie qui sont très efficaces chez les personnes peu allergiques parce qu’ils bloquent la réaction inflammatoire. On peut ajouter des traitements locaux oculaires ou nasaux.

Les remèdes naturels

L’Institut Pasteur de Lille recommande par exemple l’estragon, pour ses propriétés anti-allergènes mais aussi le thym, un expectorant naturel qui permet de décongestionner les voies respiratoires. L’huile essentielle de lavande vraie est également très efficace pour réduire les crises d’éternuements et soulager les voies respiratoires. Et contre le "nez fontaine", l'Institut recommande aussi l'infusion d'ortie.

Parmi les recettes de "grands-mères", cette TikTokeuse préconise également le "shot de jus d’oignon rouge" (à infuser dans de l’eau). L'oignon est source de vitamine C et surtout de quercétine un antioxydant qui agit comme un antihistaminique naturel.

La consultation, incontournable en cas de symptômes sévères

Les symptômes plus sévères comme une gêne respiratoire, une toux nocturne qui ne passe pas, des sifflements imposent, eux, de consulter rapidement. Et d’envisager, l’hiver venu, une désensibilisation avec un allergologue. Ce dernier vous exposera progressivement à de petites doses de l'allergène identifié, généralement via des gouttes ou des comprimés à avaler tous les jours. Cet entraînement du système immunitaire doit se faire "à distance de la saison pollinique" et prend du temps, entre trois et cinq ans. Malheureusement, l’efficacité est limitée dans le temps. Il faudra sans doute recommencer après quelques années. Et attention ! Les délais d’attente pour obtenir un rendez-vous peuvent être très longs.