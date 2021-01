Vaucluse : à Avignon, les habitants tentent de s’adapter au passage du couvre-feu à 18h

Toute la ville d’Avignon (Vaucluse) doit s’adapter au couvre-feu à 18h qui rentre en vigueur dimanche 10 janvier. Les commerçants se pressent de fermer pour avoir le temps de rentrer chez eux, et les habitants tirent profit d’un dernier bol d’air frais et de leurs derniers instants de liberté dehors. "On profite au maximum", narre l’un d’eux, suppléé par une étudiante. "J’ai l’impression de ne plus du tout avoir de vie sociale le soir en sortant des cours, ça me déprime".

"18h, ça fait tôt"

Les commerçants sont souvent résignés, Laurie Briot en fait partie. "Une heure de plus ou de moins, c’est ridicule, ça ne change absolument rien à la sécurité dans la boutique". Plus possible non plus de faire des petites courses à la dernière minute, et pour la vente à emporter, "18h ça fait tôt", comme l’exprime un témoin. Certains habitants sont sceptiques et ne comprennent pas les objectifs de la mesure. "On va tous se ruer pour faire les courses le samedi après-midi, je ne vois pas l’intérêt", conclut une femme interrogée par France 2.