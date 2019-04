Urgences : grève illimitée à Paris

Le personnel hospitalier est en colère. Une grève touchera les urgences de plusieurs hôpitaux parisiens à partir de lundi 15 avril à minuit. Les services d'urgence sont de plus en plus débordés. le personnel médical dénonce une dégradation des conditions de travail et un manque d'effectifs. "Il faut aller vite dans les soins et vite dans les explications. On a l'impression de ne plus s'occuper correctement des patients", déplore Aïcha Haccoun, infirmière à l'hôpital Saint-Antoine.

Des conditions de travail toujours plus difficiles

La situation n'est pas nouvelle. Pour les syndicats, elle a deux origines : pas suffisamment de médecins en ville, et un manque de lits. Le personnel réclame plus d'effectifs, la titularisation des salariés en CDD et une revalorisation des salaires.

