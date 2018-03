Urgences : de nombreux sites en dispositif "hôpital sous tension"

18 heures, un dimanche, à l'hôpital Purpan, à Toulouse (Haute-Garonne). La salle d'attente des urgences est pleine, rien d'exceptionnel en cette fin de weekend. "Je suis arrivé il y a deux heures à peu près", explique notamment un jeune patient. "J'attends depuis trois heures et quart", témoigne un autre homme. Et l'attente peut être longue. Manque de médecins de garde, population qui augmente à Toulouse... Les urgences du plus grand centre hospitalier de la région saturent régulièrement.

Il faut parfois pousser les murs

Ce soir-là, le ballet des ambulances est incessant. Les brancards défilent. Avant d'entrer, ces patients doivent être vus par l'infirmière organisatrice de l'accueil. C'est elle qui priorise et oriente en fonction de la gravité. "Ça peut arriver qu'il y ait trois heures d'attente avant de voir l'infirmière d'accueil", explique ainsi Kelly Lagarde. Une fois dans le service, l'attente se poursuit. Aux urgences, il faut parfois pousser les murs.

