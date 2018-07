Substances chimiques dans les vêtements : comment les éviter ?

Comment faire pour éviter les substances toxiques et que faire pour limiter les dégâts ? Sur le plateau du 13 Heures, la journaliste Julie Beckrich préconise un premier réflexe : "Toujours laver un vêtement avant de le porter pour la première fois. Ça permet d'éliminer notamment les substances chimiques vaporisées sur les vêtements pour la conservation des couleurs pendant le transport et en rayons". Elle poursuit : "L'Anses demande un effort aux industriels : ajouter une étiquette qui alerte les clients de la présence de certains allergisants".

Deux labels à suivre

Les tenues de sport sont aussi pointées du doigt. "Elles contiennent des PFC, pour composés perfluorés. Des produits chimiques dangereux pour l'homme ; c'est l'ONG Greenpeace qui l'a montré, avec un test sur 40 produits : 90% des chaussures, vestes de sport et sacs de couchage testés contiennent des PFC. C'est la substance qui assure la résistance à la chaleur, mais qui est aussi très persistante et nocive pour l'environnement", détaille la journaliste.

Heureusement, il existe deux labels qui garantissent l'absence de substances chimiques : "le label GOTS (Global Organic Textile Standard) et le label Oeko-Tex 100, qui garantissent l'absence ou la très faible teneur en produits toxiques pour l'homme et pour l'environnement. Vous pouvez aussi rentrer les références d'un produit sur le site ou l'appli ecocompare.com. Il détaille l'utilisation ou non de substances irritantes dans votre produit, indique s'il bénéficie d'un label et attribue une note en fonction de son impact sur l'environnement", conclut-elle.