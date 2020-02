Mutuelles : l'UFC-Que Choisir dénonce une augmentation des tarifs

La nouvelle ne va pas ravir les Français. L'UFC-Que Choisir a passé au crible 500 contrats émanant de 86 mutuelles différentes et le constat est sans appel : la moitié affichera une hausse des tarifs médiane supérieure à 5%. Entre la Macif à 2,7 et Swiss Life à plus de 12, c'est le grand écart. Cette inflation des tarifs coïncide avec la mise en place au 1er janvier 2020 du reste à charge zéro pour l'optique et certains soins dentaires.

Les mutuelles rejettent l'étude

La ministre de la Santé avait pourtant indiqué que cette réforme ne pouvait pas justifier une augmentation de tarifs. Selon les mutuelles, l'enquête de l'UFC-Que Choisir est totalement faussée. Les prix augmenteraient parce que les assurés vieillissent. La possibilité de résilier son contrat à tout moment entrera en vigueur en décembre 2020. De son côté, l'association de consommateurs demande à ce que les Français puissent le faire dès maintenant.

Le JT

Les autres sujets du JT