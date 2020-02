Selon la Fédération nationale de la mutualité française, la hausse du prix des mutuelles ne fait que refléter une hausse des dépenses de santé

"Les dépenses augmentent et ça se répercute globalement sur le coût des complémentaires santé", a expliqué ce mercredi sur franceinfo Albert Lautman, directeur général de la Fédération nationale de la mutualité française.

Albert Lautman, directeur général de la Fédération nationale de la mutualité française, s'est dit, sur franceinfo mercredi 12 février, "pas du tout en ligne" avec les résultats de l'enquête publiée par l'UFC-Que Choisir sur les complémentaires santé. L'association dénonce une "flambée des prix" des cotisations de santé : en moyenne 5% par contrat.

Que pensez-vous des conclusions de l'UFC-Que Choisir ?

Je ne suis pas du tout en ligne avec les résultats de cette étude et sa méthodologie. Nous, on a fait une étude exhaustive sur une trentaine de mutuelles et on arrive à une augmentation de l'ordre de 2,8% du montant des cotisations cette année, donc on est quand même très en-dessous des chiffres qui sont annoncés.

Votre étude n'est-elle pas moins complète que celle de l'UFC-Que Choisir ? Dans la mesure où l'association a contrôlé 86 organismes et vous seulement 30...

Oui, mais sur 500 personnes. Moi, je vous parle de 13 millions de personnes protégées. Donc, un panel beaucoup plus représentatif de la réalité des Français. Mathieu Escot [directeur d'études à l'UFC-Que Choisir, invité de franceinfo] l'a très bien dit : la santé coûte plus cher parce que le vieillissement de la population, le développement des pathologies chroniques font que les dépenses augmentent et ça se répercute globalement sur le coût des complémentaires santé.

L'UFC-Que Choisir est pour l'accélération du calendrier de la réforme qui vise à favoriser la concurrence en changeant de mutuelle quand on veut, vous êtes d'accord avec ça ?

Pas du tout. Je pense que c'est au contraire l'effet de l'intensification de la concurrence depuis 10 ans qui a mené à la hausse des prix et notamment sur l'effet âge : le fait que le système soit très concurrentiel fait qu'un certain nombre d'acteurs ont baissé les prix sur les jeunes, ont tendance à faire des prix en fonction de l'âge et donc quand on passe un certain nombre de caps liés à l'avancée en âge, le prix de la complémentaire santé augmente et plus il y a de concurrence plus les mutuelles qui n'avaient pas ce genre de tradition, qui étaient plutôt sur la logique 'on paye un prix tout au long de sa vie', sont obligées de s'aligner, sinon les jeunes vont voir ailleurs.