Lunettes 100% remboursées : des "dysfonctionnements" dans l'information aux clients relevés par 60 Millions de consommateurs

"On peut se faire entièrement rembourser ses lunettes avec le dispositif appelé 100% Santé", a expliqué ce jeudi 20 octobre sur franceinfo Sophie Coisne, journaliste scientifique à 60 Millions de consommateurs qui sort un hors-série : "Lunettes, comme réduire la facture ?".

franceinfo : Est-il possible d'acheter des lunettes 100% remboursées ?

Sophie Coisne : Oui tout à fait. Moi qui suis myope, j'ai découvert plein de choses en réalisant ce hors-série. La première chose c'est qu'on peut se faire entièrement rembourser ses lunettes. C'est le dispositif appelé "100% Santé" qui a été mis en place en 2020. Les Français y adhèrent très peu. En janvier et février 2021, seuls 17% des Français ont fait faire leurs lunettes à l'aide de ce dispositif. Il n'est pas suffisamment connu et la DGCCRF [La direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes] s'est rendu compte que 60% des opticiens ne présentaient pas bien le dispositif. À 60 Millions de consommateurs, nous avons relevé des dysfonctionnements qui font que les Français ne sont pas au courant de ce dispositif.

Est-moins intéressant pour les opticiens ?

C'est moins intéressant. Il y a 17 montures disponibles, elles sont à 30 euros alors qu'une monture de marque c'est tout de suite 200, 250 euros. Les verres sont des verres standardisés, il y a un certain nombre de traitements et ils coûtent moins chers, donc il y a moins d'intérêt pour l'opticien à le présenter. Donc ils ne le présentent pas forcément, ils ne montrent pas forcément les montures en vitrine. Au moment du devis, ils doivent obligatoirement montrer qu'il est possible d'avoir une paire de lunettes 100% remboursée. En général, les opticiens ne le fournissent pas.

Peut-on aller chez les opticiens low-cost sans crainte ?

Ils sont plutôt récents. Ils ne sont pas tous sur internet et certains ont des boutiques. Là, on peut utiliser le dispositif "100% Santé" et avoir des lunettes très à la mode pour 30 à 50 euros pour la monture et entre 0 et 300 euros pour les verres. Donc des montures bien moins chères que ce qui existe et qui disposent de tous les traitements.

Qu'en est-il en matière de mutuelle ?

Les garanties optiques sont extrêmement variables d'une mutuelle à l'autre, donc posez-vous véritablement la question si vous avez besoin de changer très régulièrement de lunettes. Vous pouvez avoir un remboursement qui va de 75% euros la paire de lunette à 350 euros la paire. C'est vraiment quelque chose qu'il faut étudier à la loupe. La Sécurité sociale ne rembourse quasiment pas les lunettes. Elle rembourse 9 centimes.