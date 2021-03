Santé : les lunettes 100% remboursées ont peu de succès

La jeune réforme du "100% santé" concerne les soins dentaires, optiques et auditifs. Cette mesure permet de s’équiper sans rien débourser. Mais pour les lunettes, le dispositif est peu utilisé. Selon les chiffres de la sécurité sociale, les ventes de ce dispositif ne représentent que 14% des verres et 13% des montures. Chez tous les opticiens, le présentoir avec les lunettes “100% santé” est obligatoire. Cette option doit aussi figurer dans le devis.

Moins de marge pour les opticiens

Mais selon Renaud Lemoine, opticien diplômé, elle ne permet pas d’offrir la même qualité de verre ou de monture. Elle rémunère aussi moins bien l'opticien. “Il y a moins de marge sur l’opticien, ce sont des produits à bas prix, si on propose cette offre 100% santé, qu’on la relaye, qu’on a un retour positif, on a doit aussi trouver des sources de revenus différentes puisqu'on aura moins de revenus.” Pour compenser la baisse des marges et motiver les opticiens, les syndicats demandent une réforme au gouvernement, avec la possibilité dans certains cas, de prescrire à la place des ophtalmologues.

