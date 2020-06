Hôpital : des malades du cancer soignés à domicile

Chaque semaine, Jacqueline Gassier reçoit la visite d’un infirmier. Atteinte d’un cancer, elle est traitée par chimiothérapie, et depuis le début de l’année, la plupart des séances ont lieu dans son salon. Les traitements sont préparés à l’hôpital de Lyon (Rhône) et reçus à domicile. La séance va durer une heure. Pour la malade, recevoir son traitement chez elle est bénéfique.

270 patients actuellement traités

"Psychologiquement, c’est beaucoup plus agréable, je suis chez moi, dans mon entourage, il n’y a pas d’attente, c’est une heure dans ma journée, une heure où on s’occupe de moi, mais c’est tout, je vaque normalement", raconte Jacqueline Gassier. 270 patients sont ainsi pris en charge à domicile, et 270 autres le sont dans l’établissement. Cela permet de libérer des places pour de nouveaux malades, et coûte deux fois moins cher en chimiothérapie.

