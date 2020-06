Coronavirus : 28 nouveaux décès en 24 heures en France à l'hôpital, où le nombre de malades continue de baisser

Le nombre de nouvelles hospitalisations marque une relative stagnation depuis 10 jours.

La France a enregistré 28 nouveaux décès liés au coronavirus dans les hôpitaux en 24 heures, a annoncé la direction générale de la santé dans son bilan quotidien, jeudi 18 juin. Un bilan qui n'inclut pas le décompte des morts dans les établissements médico-sociaux, qui seront mis à jour mardi. Au total, le nombre de morts confirmées depuis le début de l'épidémie s'élève à 29 603.

Toujours moins de malades en réanimation

Dans les hôpitaux, le nombre de malades hospitalisés continue de baisser (142 de moins jeudi, pour un total de 10 125), tout comme le nombre de malades en réanimation (752, soit 20 de moins que la veille).

Mais si le nombre de sorties est plus important, de nouveaux malades continuent d'affluer dans les hôpitaux : ils étaient 136 jeudi, un chiffre qui se maintient dans une même fourchette (entre 114 et 169) depuis le 6 juin (en faisant abstraction du week-end, où tous décomptes baissent de manière habituelle). On compte également, jeudi, 467 nouvelles personnes testées positives au virus.