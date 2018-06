Emmanuel Macron : un discours pour détailler sa politique sociale

À l'occasion du congrès de la Mutualité française à Montpellier (Hérault), Emmanuel Macron s'est exprimé, ce mercredi 13 juin, sur les détails de sa politique sociale. Sur place, notre envoyé spécial Jean-Baptiste Marteau décrypte ce discours très attendu. "Plus de solidarité, mais aussi plus d'efficacité : ce sont les deux maîtres mots du discours d'Emmanuel Macron, estime notre journaliste. D'un côté, il dit qu'il faut plus de prévention des risques médicaux, mais de l'autre, il précise qu'il faut arrêter avec les actes médicaux inutiles et trop nombreux, que la solution n'est pas toujours de dépenser plus d'argent pour mieux soigner."

Mieux expliquer sa politique sociale

Le discours de ce mercredi marque une avancée dans la communication du président autour de sa politique sociale. Le journaliste poursuit : "On a senti, dans ce discours d'Emmanuel Macron, une fibre sociale que l'on a assez peu entendue depuis un an. Il l'a dit à la tribune, 'il n'y a pas de tournant social', son équipe préfère nous parler de 'mieux expliquer, mieux détailler sa politique sociale'. Nous sommes rentrés dans une séquence moins économique, plus sociale, qui devrait se poursuivre au moins jusqu'à la présentation du plan pauvreté de la ministre de la Santé Agnès Buzyn à la mi-juillet."

