DIRECT. Prise en charge des soins, minima sociaux... Regardez le discours d'Emmanuel Macron sur la politique sociale

Ce qu'il faut savoir

Quelle politique sociale pour les années qui viennent ? Emmanuel Macron est attendu, mercredi 13 juin, devant le 42e congrès de la Mutualité française pour en tracer les grandes lignes. Un discours que vous pouvez suivre en direct sur franceinfo.fr.

Le discours de Montpellier ne sera "pas un tournant social, mais un approfondissement", explique l'Elysée. Le président de la République devrait prononcer un "discours stratégique", pour "redonner de la cohérence" à son approche sociale. Les maîtres-mots du chef de l'Etat mercredi devraient être l'"efficacité" des aides et la "responsabilité" des aidés.

Une paire de lunettes gratuites tous les deux ans pour chaque Français. C'est l'une des annonces de la journée. Emmanuel Macron doit détailler ce système qui obligera les opticiens à proposer au moins 17 modèles de lunettes totalement remboursées à partir du 1er janvier 2020.

"On met trop de pognon et on deresponsabilise." Une vidéo postée mardi soir par la conseillère presse d'Emmanuel Macron fait polémique. On y découvre le chef de l'Etat en train de préparer son discours et dire tout le mal qu'il pense du système français d'aides sociales.