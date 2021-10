Complémentaires santé : des tarifs différents en fonction des régions

Derrière les tarifs des complémentaires santé, il existe certaines disparités entre les territoires. "En France métropolitaine, en comparant des contrats identiques, les départements où le coût de la mutuelle est le plus élevé sont (...) la région parisienne, la Côte d'Azur et la Corse", indique le journaliste Julien Duponchel, présent sur le plateau du 20 Heures, mardi 26 octobre.



Des différences visibles

À l'inverse, les régions où la mutuelle est moins chère sont "les départements bretons, avec les Pays de la Loire, l'Alsace et la Moselle", ajoute-t-il. Ainsi, pour un couple de seniors avec une garantie renforcée, "celui qui habite à Nice, dans les Alpes-Maritimes, paye 3 210 euros l'année de mutuelle, alors qu'un couple identique, cette fois-ci à Lorient, paye lui 2 742 euros", poursuit Julien Duponchel. La différence est encore plus visible pour les familles. "Un couple avec deux enfants, à Paris, paye 1 208 euros l'année, contre 794 euros à Mulhouse, dans le Haut-Rhin", explique le journaliste. Pour fixer leurs tarifs, les mutuelles prennent plusieurs critères en compte, comme le nombre de médecins au kilomètre carré et leur dépassement moyen d'honoraires.

