Commission d'enquête sur la crise des urgences : le ministre délégué à la Santé, Frédéric Valletoux, "soutient modérément" cette demande

"Je trouve qu'on prend le sujet un peu par le bout de la lorgnette alors que le sujet est plus global que ça", réagit jeudi 22 février sur France Bleu, Frédéric Valletoux, ministre délégué à la Santé. Six députés, des syndicats et des associations ont adressé mercredi un courrier à la présidente de l'Assemblée nationale, pour la création d'une commission d'enquête sur la crise des urgences et les "pertes de chances pour les patients". "Je ne l'aurais pas rédigé comme ça et c'est pour ça que je soutiens modérément" cette demande, déclare Frédéric Valletoux.

S'il salue cette démarche "transpartisane" qui vise "à mettre plus en lumière les tensions du système de santé", le ministre délégué à la Santé estime que "poser la question des urgences, c'est poser une toute petite partie du problème". Car selon lui, "le problème c'est le système de santé dans sa globalité".

Frédéric Valletoux développe : "Si les urgences ont vu leur fréquentation doubler en 30 ans, s'il y a de telles tensions aux urgences, c’est bien parce que ça dysfonctionne par ailleurs." Le ministre "ne voudrait pas qu'on concentre les critiques sur l'hôpital comme s'il était le seul maillon faible d'un système qui est en difficulté à tous les étages".