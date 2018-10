Assistants dentaires : des auxiliaires indispensables

Alors que le plan santé prévoit la création d'un nouveau poste, celui d'assistant médical, qu'en est-il du modèle des assistants dentaires ? Arifa Safa est présente dès la première heure dans ce cabinet médical parisien, elle est indispensable. Stérilisation des instruments, gestion du stock, liaison avec les laboratoires, les assistants dentaires jouent aussi un rôle clé auprès des patients. Une assistance qui commence même avant les rendez-vous, et surtout un appui technique pendant les soins pour aider le chirurgien dentiste. "Cela me permet de me concentrer uniquement sur ce que j'ai à faire" explique le docteur Marc Faboumy. Un sacré gain de temps. "Quand on est bien organisé (...) je gagne 2h30 par jour."

Depuis 2016, le métier d'assistant dentaire est reconnu comme profession paramédicale

En France, 28 000 personnes occupent le poste d'assistants dentaires. Accessible avec un brevet national, la formation dure dix-huit mois en alternance. Au programme, des cours sur le système social, l'hygiène bucco-dentaire et l'imagerie médicale. Intégrés au secteur médical, les élèves suivent aussi une formation aux gestes d'urgence. Beaucoup d'entre eux sont en reconversion professionnelle et ne se font pas de soucis sur leur nouvelle voie : "on peut évoluer et ça a été aussi une motivation", explique Houda Benahmed. Depuis 2016, le métier d'assistant dentaire est inscrit au Code de la santé publique et est reconnu comme une profession paramédicale. En Allemagne, une formation certifiante permet aux assistants dentaires de devenir hygiénistes.

Le JT

Les autres sujets du JT