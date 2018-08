Solidarité : grâce à Emmaüs, Christian Page a retrouvé un logement

Christian Page a retrouvé un logement. Ce SDF que nous avions interrogé il y a quelques jours en période de la canicule et qui s'est fait connaître via son compte Twitter très suivi a enfin un toit au-dessus de la tête. "Je me lève, je prends ma douche et je mets des habits propres", dit-il avec fierté en faisant le tour du propriétaire. "Et j'ai surtout un lit pour dormir, ce qui me manquait étant donné que j'étais à la rue", poursuit-il.

Bientôt un livre ?

Christian Page était sans-abri depuis trois ans et demi. En novembre 2017, il nous expliquait sa méthode pour survivre au froid, emmitouflé dans plusieurs duvets. Un jour, un coup de téléphone d'Emmaüs lui a appris la nouvelle : "Mon travailleur social m'a dit, 'voilà, M. Page, c'est à votre tour". Il a bien sûr partagé la nouvelle avec ses 31 000 abonnés qui ont pris l'habitude de suivre ses coups de gueule contre le mobilier anti-SDF et ses galères. Mais retrouver un logement n'est qu'une étape , il va falloir apprendre à se reconstruire. Christian Page souhaite désormais publier son "Journal de la rue", au mois de novembre.