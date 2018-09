Nuisances sonores : quels sont les bruits qui nous dérangent ?

Les nuisances sonores peuvent devenir un véritable fléau si elles sont fréquentes. Mais quels sont les bruits dont souffrent le plus les Français ? La journaliste Valérie Heurtel apporte son éclairage en plateau. "90% des plaintes concernent les bruits de la vie de tous les jours. Il y en a trois qui reviennent le plus. Premier motif : les bruits de pas au plafond, explique la journaliste. Viennent ensuite les bruits d'animaux, les chiens qui aboient, les coqs à la campagne et le troisième ce sont les pompes à chaleur et les climatiseurs."

Mais que dit la réglementation ?

Sur le papier, la réglementation stipule que "tout bruit qui par son intensité, sa durée, sa répétition, nuit à la tranquillité publique est répréhensible." Une définition un peu floue "qui dépend de notre seuil de tolérance à chacun", précise Valérie Heurtel. Trop de bruit fait sécréter l'hormone du stress qui peut exposer à des maladies cardiovasculaires. Il est donc important de se protéger des nuisances sonores.

