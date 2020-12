Hérault : élan de solidarité envers une propriétaire en conflit avec un squatteur.

Depuis deux mois, c’est le bras de fer dans l’Hérault entre Martine et son locataire. Ce dernier occupe le rez-de-chaussée de la maison mais ne paye plus son loyer. Il reste cloîtré, ne répond ni aux sollicitations des services sociaux, ni au député LREM Patrick Vignal. L’élu évoque une situation « ubuesque » et cherche à aider le fameux squatteur.

Des bénévoles au soutien de la propriétaire

Lorsque cette histoire a été rendue publique, des bénévoles ont tenté de venir en aide à Martine. Le premier d’entre eux est Olivier Nitard. Ce motard voulait à la base déloger le locataire mais la propriétaire l’a dissuadé, rappelant qu’il était notamment protégé par la trêve hivernale. À la place, l’homme a choisi de faire jouer son réseau d’amis motards. Ils se sont relayés pour aider à rénover les lieux. Une cagnotte a également été créée pour venir en aide à Martine. Un véritable élan de solidarité qui lui réchauffe le cœur à l’approche des fêtes de fin d’année.