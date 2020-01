Dématérialisation des démarches administratives : assister les Français près de chez eux

En Saône-et-Loire, 23 communes se sont regroupées. Dès 2014, un bâtiment dédié aux services publics a été installé, car la désertification administrative a rendu nécessaire l'assistance des habitants pour leurs démarches en ligne. Refaire une carte grise, c'est le cauchemar administratif du moment. Le site est indéchiffrable pour beaucoup. "On aide les gens à faire leur déclaration d'impôt, on aide les gens à s'inscrire à Pôle emploi", explique Sylvie Teyssedre, animatrice.

L'illectronisme

Aujourd'hui, les usagers sont à 60% des personnes âgées. Les administrés plus jeunes sont plus autonomes. Après cinq ans d'existence, cette structure a obtenu le label France service avec une meilleure subvention de l'État. Alors que l'administration veut dématérialiser toutes les démarches en 2022, les Français sont encore entre 15 et 20% à souffrir d'illectronisme, l'illettrisme numérique.