Le premier distributeur de billets sans banque installé dans le Finistère

C'est l'une des revendications des " gilets jaunes " : la lutte contre la désertification bancaire. A Locmaria-Plouzané, on a peut-être trouvé la solution idéale. Privée de point de retrait depuis un ans, cette petite commune de 5000 habitants a inauguré cet été le premier distributeur automatique "indépendant" de l'hexagone. Un véritable soulagement pour la population qui devait faire 6 km pour retirer du liquide" les gens, s'ils ont besoin d'argent, ils viennent chercher du liquide sur place plutôt que de courir " se réjouit Jean, habitant de Locmaria-Plouzané.

Lutter contre les " déserts bancaires "

Exploité directement par la commune, ce distributeur automatique a été installé par la Brink's. Le spécialiste du transport de fonds se diversifie dans l’exploitation de DAB. Ce point de retrait aux fonctionnalités limitées permet aux administrés de retirer de l'argent liquide gratuitement quelle que soit leur banque. "On a bâti un modèle que l'on peut qualifier de low-cost pour rendre rentable des distributeurs de billets à des endroits où ils n'étaient plus " précise Patrick Lagarde, président de Brink's France.

Ce dispositif intéresse déjà une cinquantaine d'autres communes, à l'heure où les banques réduisent de plus en plus leurs petits guichets et distributeurs dans les communes rurales y compris dans des gros bourgs. En deux ans, la France a perdu 3.500 distributeurs de billets.