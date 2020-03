Démarches administratives : un casse-tête qui décourage les Français ?

Souvent, les démarches administratives sont perçues comme un casse-tête. Quelles sont les tâches considérées comme les plus compliquées, ou à l'inverse, les plus simples ? "Les démarches jugées les plus complexes sont celles qu'on doit accomplir lorsqu'on vient d'un autre pays, hors de l'Union européenne. Ensuite, ce sont les démarches à faire si nous-mêmes ou l'un de nos proches se retrouve en situation de handicap. À l'inverse, les démarches jugées les plus simples sont se soigner, prendre un employé à domicile et changer son orientation", indique la journaliste Justine Weyl sur le plateau du 13 Heures.

57% des Français continuent de se rendre aux guichets

Comment les Français perçoivent-ils leur administration ? "Plutôt bien, puisque 8 Français sur 10 jugent que les démarches administratives, en général, sont assez, voire très simples à faire. (...) Les Français utilisent de plus en plus internet, puisque pour faire leurs démarches, 36% s'en servent, contre 20% il y a dix ans. À l'opposé, le courrier est de plus en plus délaissé, -12% en dix ans, -9% pour le téléphone. Si se rendre physiquement au guichet est une habitude qui a aussi tendance à diminuer, cela reste le moyen privilégié par 57% des Français", conclut-elle.

