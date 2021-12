Assurance habitation : l'achat groupé pour faire des économies

L'assurance habitation est obligatoire pour protéger un domicile contre les dégâts des eaux, les incendies ou encore les vols. Face à l'envolée de ses prix, plusieurs clients se sont réunis, grâce à un comparateur d'achat, en espérant faire un achat groupé et payer moins cher. Cette solution avait connu un grand succès en ce qui concerne l'énergie. Plusieurs consommateurs avaient ainsi vu baisser le prix de leurs factures de gaz et d'électricité.

Les habitants espèrent économiser environ 15%

En dix ans, le prix de l'assurance habitation a explosé de 34 %, soit 63 € de plus entre 2008 et 2017. Ce budget s'élève en moyenne à 216 euros par an pour un appartement, et 372 euros pour une maison. "J'ai constaté des augmentations régulières depuis quelques années. C'est pour toutes ces raisons que je me suis inscrit à l'opération d'assurance groupée", témoigne un retraité qui paye 800 euros par an, et espère économiser environ 15 %, soit une centaine d'euros dans son cas.