La Ville de Paris va lancer une assurance habitation à bas prix pour les ménages modestes

La Ville de Paris va mettre en place une assurance habitation "à bas prix" pour les ménages les plus modestes, a annoncé l'adjoint au Logement de la capitale, Ian Brossat, au Journal du dimanche (article réservé aux abonnés), le 3 octobre. Cette assurance devrait être accessible à l'été 2022 et devrait permettre à ses bénéficiaires d'économiser 150 euros par an.

"Certains locataires n'ont pas d'assurance habitation, justifie Ian Brossat. En cas de sinistre, ils doivent indemniser eux-mêmes leur propriétaire et les tiers. D'autres sont mal assurés ou paient trop cher."

Pas de subvention de la Ville

Concrètement, la Ville va lancer un appel à projets à l'attention des compagnies d'assurance. "Le nombre fait la force. Les assureurs auront tout intérêt à faire une offre avantageuse pour les locataires parisiens, protectrice et bon marché", avance l'adjoint d'Anne Hidalgo, qui précise que la Ville n'aura pas à fournir de subventions.

"Les bénéficiaires devront avoir un revenu inférieur à 2 000 euros net par mois pour une personne seule, 3 300 euros pour un couple, 4 300 euros pour une famille avec deux enfants", écrit l'hebdomadaire. Près de 400 000 ménages seraient potentiellement éligibles, selon la Ville.