Dispositif 100% santé : le succès des prothèses auditives

Gabriel Giret, 81 ans, fait une visite auditive de contrôle. Il porte des prothèses auditives depuis 2008. Jusqu'à présent il payait une partie de son équipement. Mais avec la réforme du 100% santé, il bénéficie, comme tous les Français, d'un équipement totalement pris en charge. Les modèles appelés "classe 1" ne lui coûtent plus rien.

780 000 appareils auditifs 100% remboursé ont été posés

Entre 2019 et 2021, période de mise en place du dispositif, le nombre de patients à équiper a augmenté de 77%. Un engouement que Philippe Metzger, un audioprothésiste, constate dans son cabinet et qu'il attribue directement à la réforme. "On s'est retrouvé très rapidement avec 40% des patients qui demandaient du "classe 1". Aujourd'hui, on n'a plus du tout le problème du prix", constate-t-il. Depuis le déploiement de la réforme, près de 780 000 appareils auditifs 100% remboursé ont été posés.