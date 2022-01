Covid-19 : le pass vaccinal approuvé par l’Assemblée nationale

C’est l’épilogue de deux semaines mouvementées. L’assemblée Nationale a adopté ce dimanche le projet de loi instaurant le pass vaccinal, que le gouvernement veut voir entrer en vigueur au plus vite, face à la situation épidémique. Il faudra donc désormais justifier d’un statut vaccinal pour accéder aux activités de loisir, lieux de restauration ou dans les transports publics. "On est en train d’empêcher des millions de nos concitoyens d’avoir un certain nombre d’activités pour rien", a ainsi jugé Éric Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis.

Le 20 janvier en ligne de mire

Une première lecture au Palais Bourbon et au Sénat avait été interrompue par les propos d’Emmanuel Macron. Puis une commission mixte paritaire interrompue par un tweet du sénateur LR Bruno Retailleau. Finalement, le Sénat a voté le pass vaccinal, mais des désaccords ont persisté avec l’assemblée. Le nouveau pass s’appliquera à partir de 16 ans et les restaurateurs pourront effectuer des contrôles d’identité. Le gouvernement espère une mise en œuvre du pass vaccinal autour du 20 janvier.