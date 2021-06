Téléphonie : Orange entretient-il mal son réseau ?

La panne géante des numéros d'urgence, survenue mercredi 2 juin, relance les critiques contre Orange. L'opérateur est accusé depuis des années de négliger l'entretien et la sécurisation de ses lignes.

À Barcelonne, un village de 360 habitants dans la Drôme, tout le monde est concerné par le mauvais état du réseau de téléphone, même le bureau du maire. La raison principale serait le manque d'entretien du fil de cuivre, qui relie le village au reste du monde. "Un boitier sur deux n'a plus son capot, donc toutes les connexions sont à l'air libre aux intempéries, avec des risques de connexion et des coupures intempestives, explique Patrick Brochier, le maire de la ville. [Ils] rafistolent, mais il n'y a jamais de travail de fond qui est fait."

"Orange n'abandonne absolument pas son réseau cuivre"

Les équipes de France Télévisions ont interpellé Stéphane Richard, le PDG d'Orange, qui était dans la Drôme la semaine dernière. "Orange n'abandonne absolument pas son réseau cuivre, son réseau historique. Je sais qu'il est encore extrêmement important et utile dans la vie de beaucoup de gens qui n'ont pas encore la fibre", explique ce dernier, avant de rappeler que le groupe investit 500 millions d'euros par an pour ce réseau. Pour la députée de la Drôme, la situation s'améliore trop lentement, "Orange n'est plus dans l'esprit de nos territoires ruraux, l'entreprise de service public qu'elle était il y a longtemps", estime Célia de Lavergne."