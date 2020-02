VIDEO. Gironde : des abonnés sans téléphone ni internet depuis trois mois, Orange mis en demeure

A Générac en Gironde, Annie et Hervé Cluzeau vivent comme coupés du monde. Ce couple de retraité n’a plus ni téléphone, ni internet, depuis … Noël dernier ! "Sur mon écran d'ordinateur, il est écrit "le web n'est plus le même sans vous", c'est sympa!" sourit Annie. Mais la blague a trop duré. Deux mois sans un coup de fil, la galère est d’autant plus insupportable que le téléphone portable ne capte que dans le jardin! “Avec les habitudes que l'on a pris au fil du temps sur internet, on se sent complétement coupés du monde ! " peste son mari. " Sauf qu’Orange nous a quand même prélevé! " ajoute Annie.

Et ils ne sont pas les seuls dans ce cas-là ! Dans trois villages, Générac, Saint Christoly-de-Blaye et Saint-Girons-d'Aiguevives, 150 foyers ont été privés de communication pendant des mois. Corinne Cadusseau est la gérante d'une petite station-service à Saint Christoly-de-Blaye, elle livre aussi du fioul. Chez elle, il n'y avait plus de tonalité du 22 novembre au 19 février dernier, un vrai coup dur pour ce commerce où “98% de commandes se font par téléphone" explique la gérante. Corinne Cadusseau dit avoir perdu environ 30 000 euros de chiffres d’affaires… et le sommeil. “On n'a pas dormi pendant deux mois! Quand le téléphone est le seul moyen de communication, c'est traumatisant”.

Mis en demeure d'Orange

Pour le vice-président du département, Matthieu Rouveyre, les causes de ces dysfonctionnements, c'est l’état des lignes en cuivre dans les zones rurales. "L'état du réseau, particulièrement le réseau aérien est lamentable, il y a 35 000 poteaux à changer, le réseau n'est pas entretenu par l'opérateur historique à hauteur de ce qu’il devrait être !" accuse l'élu.

La Gironde n’est pas un cas isolé, au point qu’Orange est sous la menace d’une amende de plusieurs millions d’euros si l'opérateur n’améliore pas ses délais de réparation, comme le rappelait le président de l'Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la presse) il y a encore quelques jours devant la commission de l'Assemblée nationale: “Nous avons mis Orange en demeure, de manière forte, pour répondre à ses obligations de service universel”, explique Sébastien Soriano. Orange dit faire des efforts. L'entreprise a embauché 200 techniciens et investi 20 millions d’euros supplémentaires en 2019 dans le réseau cuivre.

En Gironde, ce sont les fortes pluies de la fin d’année qui auraient endommagé les câbles souterrains. “Petit à petit, l'eau pénètre et petit à petit les clients tombent en panne, c'est ce qui a engendré des délais très longs", explique Eric Leblanc, en charge des relations avec les collectivités en Aquitaine chez Orange.

Quant aux abonnés qui paient le téléphone sans pouvoir l’utiliser, pour toute réclamation... optez peut-être pour le courrier!