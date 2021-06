Numéros d’urgence : vers une modernisation du dispositif ?

Invité du 23h de Franceinfo jeudi 3 juin, Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, souhaite des améliorations dans le système de numéros d’urgence en France afin d’éviter le plus possible des problèmes de communication entre les potentielles victimes et les secours.

Depuis plusieurs jours, des personnes ont peiné à joindre les numéros d’urgence en France. Jeudi 3 juin sur le plateau du 23h, Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, se demande s’il "n’est pas temps de moderniser ce système-là, c’est là le plus important aussi. On était sur un système des années 80 aujourd’hui qui repose là-dessus. Nous tendons depuis déjà la semaine dernière à faire porter, notamment dans le cadre d’une proposition de loi Matras, un numéro unique d’urgence derrière lequel l’ensemble des uniformes puisse travailler en commun et partager dans la même pièce et le même seul endroit les simples difficultés", propose-t-il.

Prendre exemple sur les États-Unis ?

Le journaliste de France Télévisions Nicolas Carvalho explique que certains pays ont mis en place un numéro unique d’urgence, comme le 911 aux États-Unis qui avertit ensuite la police, les pompiers ou une ambulance. Un exemple qui "fonctionne parce que derrière, tout le monde travaille en commun. Il ne s’agit pas de se retrouver entre chaque plateforme à des kilomètres, il s’agit tout simplement qu’on soit à partager l’information et à réagir au plus vite et au mieux", analyse Éric Brocardi.