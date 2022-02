Orpea : "Nous sommes prêts à coopérer le mieux possible avec les autorités de contrôle", promet le nouveau PDG du groupe

"Nous sommes prêts à coopérer le mieux possible avec les autorités de contrôle", a assuré le nouveau PDG du groupe Orpea, Philippe Charrier, mardi 1er février sur franceinfo, après son entretien avec la ministre chargée de l'Autonomie des personnes âgées. Brigitte Bourguignon a notamment annoncé mardi l'ouverture de deux enquêtes, dont une financière.

"Je comprends l'émotion des résidents, de leurs familles, de nos collaborateurs" suscitée par la publication du livre-enquête Les Fossoyeurs, a-t-il poursuivi, mais "on n'est pas dans le métier de la perfection, on est dans un métier humain. Donc il y a des événements regrettables et nous y remédions immédiatement."

"Il n'y a aucun système d’économies" au sein d’Orpea

Orpea a l’intention de porter plainte contre le journaliste Victor Castanet, auteur du livre Les Fossoyeurs, a indiqué Philippe Charrier. "J’attends d’avoir des analyses extérieures", a toutefois précisé le PDG du groupe qui s'est dit "heureux" que des enquêtes soient diligentées par le gouvernement.

"Nous avons nous-mêmes désigné aujourd’hui deux cabinets internationaux de façon à faire des enquêtes strictement indépendantes." Philippe Charrier, PDG d'Orpea à franceinfo

Selon lui, "il n'y a aucun système d’économies" au sein d’Orpea : "On est dans l’humain. Orpea est une société profondément humaniste qui essaie de donner le meilleur d'elle-même pour les soins des patients. Et voilà pourquoi nous sommes très touchés." Philippe Charrier conteste également les accusations de détournement d’argent public. "Bien sûr" que l’argent public est utilisé pour le soin des résidents, a affirmé le PDG d’Orpea.