Nouvelles restrictions : plusieurs scénarios envisagés, un confinement "très serré" est possible

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a évoqué la possibilité d'un confinement "très serré" et l'allongement des vacances scolaires mercredi 27 janvier, après avoir précisé que le couvre-feu à 18 heures ne serait pas suffisant pour freiner la propagation du Covid-19. "Pour l'instant, rien n'est décidé", rapporte la journaliste Anne Bourse en direct de l'Élysée, jeudi 28 janvier. Emmanuel Macron s'est entretenu avec des médecins et des chercheurs à propos du traitement contre le virus.



Plusieurs scénarios envisagés

"Le président se laisse jusqu'au week-end pour trancher", ajoute la journaliste. Les chiffres alors obtenus devraient confirmer la circulation de plus en plus rapide du variant anglais, ainsi que le "manque d'efficacité du couvre-feu à 18 heures". "A priori, il y aura bien de nouvelles restrictions. S'il y a un confinement, lequel ? Celui de mars, strict, ou celui d'automne, plus souple ?", poursuit Anne Bourse. Le maintien du couvre-feu et un confinement le week-end avec une limitation des déplacements font également partie des scénarios envisagés.

Le JT

Les autres sujets du JT