Santé : pénurie inquiétante de médicaments vitaux en France

Le phénomène est loin d'être nouveau, mais il s'amplifie. Plus de 500 médicaments considérés comme vitaux ont été signalés en rupture de stock en 2017. Quatre domaines de médicaments sont de plus en plus rares : anti-infectieux, système nerveux, cardio-vasculaire, anticancéreux. Pour certains, les responsables de ces pénuries chroniques sont les laboratoires eux-mêmes. "Les médicaments sont anciens, ils ne rapportent pas assez", avance au micro de France 3 le Pr Alain Astier.

Des pénuries spéculatives ?

Les laboratoires eux considèrent qu'ils respectent la loi de 2016 sur la gestion des pénuries. "Les industriels ont pris la mesure de l'importance des ruptures et se donnent les moyens nécessaires pour les éviter. Ils mettent en place des stocks stratégiques de matières premières et de produits chimiques", indiquent les entreprises du médicament. Mais aujourd'hui, dans le traitement des cancers par exemple, certains médicaments disparaissent puis réapparaissent 30 fois plus cher. Selon les médecins, l'État devrait favoriser la fabrication de médicaments génériques à un prix raisonnable pour limiter ces pénuries spéculatives.

