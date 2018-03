Médicaments : de plus en plus de patients sans traitement

Des médicaments introuvables, c'est un mal qui affecte de plus en plus de pharmacies, souvent confrontées à des ruptures de stock. "L'amoxicilline, là en injectable, je ne l'ai pas ; Lamictal, qui est un anti antiépileptique, je ne l'ai pas. Ici, dans ma pharmacie, il y a 140 produits qui sont en rupture totale", atteste Renaud Nadjahi.

30% de risque de rupture en plus en quatre ans

La situation inquiète pharmaciens et patients, d'autant que les risques de pénurie augmentent également en ce qui concerne les traitements vitaux, c'est-à-dire ceux pour lesquels une interruption est dangereuse. En 2013, les laboratoires ont signalé 400 risques de ruptures. En 2017, 30% de plus, soit 530 signalements. En première ligne, les antiinfectieux et les médicaments du système nerveux. Comment expliquer une telle pénurie ? Les grossistes sont montrés du doigt, accusés par les laboratoires de revendre plus cher une partie des stocks à l'Allemagne et l'Italie. Les grossistes, eux, affirment pourtant garder 15 jours de stocks disponibles, mais les labos décident souvent de limiter la quantité fournie.

