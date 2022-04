Santé : pénurie de Doliprane dans certaines pharmacies françaises

Le paracétamol est le médicament le plus vendu en France, particulièrement avec le Covid-19 et la grippe. En conséquence, certaines formes de Doliprane ne sont plus disponibles en pharmacie. "Aujourd'hui, seuls le Doliprane un gramme en gélule et les formes Liquiz, qui sont des formes liquides réservées aux enfants, sont en rupture", indique Ségolène Blin, pharmacienne au Carré Opéra (Paris).

Des médicaments alternatifs existent

Le laboratoire Sanofi explique que la demande a augmenté depuis cet hiver, ce qui allonge les délais de livraison. Un retour à la normale est cependant prévu en juin. En attendant, des alternatives existent comme le Dafalgan ou l'Efferalgan, qui sont aussi du paracétamol. "Il n'y a pas de problème sur le principe actif, le principe actif, c'est le paracétamol (…), il est acheté dans des usines qui sont aux États-Unis et en Chine", explique Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France.