Stocks faibles de Doliprane : Il n'y a pas de risque de pénurie de paracétamol, assure la fédération des pharmaciens

Alors que les stocks de Doliprane viennent à manquer dans certaines pharmacies, Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, se veut rassurant. Dans une interview à France Bleu, jeudi 21 avril, il affirme qu'il n'est pas question de "pénurie" et qu'"il n'y a pas d'inquiétudes à avoir". Selon Sanofi, le Doliprane 1 000 gélule est manquant mais il sera de nouveau disponible au mois de juin.

>> La France va recommencer à produire du paracétamol dès 2023

franceinfo : Concernant le Doliprane, peut-on parler de pénurie ?

Philippe Besset : Non, il y a une tension actuellement sur les antalgiques liée à la forte consommation du fait de l'épidémie de Covid concommitante à une épidemie de grippe. On a beaucoup de pathologies infectieuses cette année, cela induit une consommation de paracétamol. Le variant Omicron envoie peu de monde à l'hôpital mais il y a de la fièvre et des maux de tête qui sont soulagés par le paracématol. Cela veut dire qu'on peut rencontrer en pharmacie certaines formes de paracétamol manquantes mais votre pharmacien peut vous conseiller et il n'y aucun problème en officine pour avoir un traitement de Doliprane aujourd'hui. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir.

C'est la première fois que l'on fait face à de telles tensions en France ?

Cela peut arriver, car il peut arriver qu'une usine soit mise en défaut ou qu'un lot soit retiré ou qu'il manque un excipient pour la fabrication. Maintenant, il y a suffisamment de marques pour satisfaire la demande sans difficulté. Si jamais on devait constater sur un temps long une forte tension, il faudrait soit augmenter le calibrage des usines, soit réaliser des stocks stratégiques pour éviter des pics de demandes.

Comment le fabricant, Sanofi, justifie ces tensions ?

Ils sont très transparents. ils nous expliquent que le Doliprane 1 000 gélule est manquant et reviendra au mois de juin, mais nous avons le doliprane 100 comprimé par exemple. La raison qu'ils nous donnent est donc la forte consommation.