Santé : les dangers du surdosage de paracétamol

C'est le médicament le plus vendu en France, avec près de 600 millions de boîtes écoulées par an. Le paracétamol et ses marques comme Doliprane, Efferalgan ou encore Dafalgan, est utilisé pour ses vertus antidouleurs et anti-fièvre. Très efficace, il peut aussi se révéler toxique. "Le paracétamol est le premier des antalgiques à prendre à raison de 1 à 4 g par jour toutes les 4 à 6 heures. Si les doses sont dépassées, vous risquez des troubles à l'estomac, de vives douleurs et une cytolyse hépatique au long cours", explique le pharmacien François Desmoulins.

L'Agence du médicament va imposer un nouvel étiquetage aux fabricants

Certaines lésions peuvent être irréversibles. Pour éviter ces accidents, l'Agence du médicament a décidé d'imposer un nouvel étiquetage aux fabricants. Dès le printemps prochain, toutes les boîtes contenant du paracétamol devront comporter une mention alertant sur les risques du surdosage. Selon les spécialités, les posologies recommandées seront indiquées, ainsi que des conseils de prudence.

