Opioïdes : première cause d’overdoses en France et facilement accessibles en pharmacie

Des stupéfiants légaux vendus sur ordonnance. Ces médicaments sont des dérivés de la morphine et sont donc tous addictifs, à des degrés divers. La mise en garde sur la boîte est pratiquement invisible. Les opioïdes sont pourtant la première cause d’overdoses en France. Cela représente trois décès par jour et environ un millier chaque année. Pascal s’en est sorti de justesse. Magasinier, il souffre de douleurs au dos. C’est son pharmacien qui l’a fourni pendant des années. Il prenait 45 cachets par jour, jusqu’à un repas de famille il y a deux ans.

Accessibles même sans ordonnance ?

Peut-on vraiment se procurer des médicaments aussi sensibles sans une ordonnance ? Nos équipes ont essayé en caméra cachée, en prétextant une rage de dents. Nous avons poussé les portes de quatre pharmacies où nous n’étions jamais allés. En quelques secondes, sans insister, la pharmacienne nous tend une boîte de comprimés. Il nous a fallu moins de cinq euros et moins de 20 minutes pour obtenir des comprimés théoriquement inaccessibles sans ordonnance.