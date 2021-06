Vrai ou Fake : les tisanes à base de plantes sont-elles efficaces ?

Pour les herboristes, les plantes soignent : "elles contiennent des principes actifs, elles sont la base de la pharmacopée, l'herboriste, c'est l'ancêtre du pharmacien", estime le gérant d'une des plus anciennes herboristeries de Paris. Cette boutique vend des huiles essentielles, des teintures mères de plantes, mais aussi des tisanes. Pour soulager les douleurs aux articulations, l'herboriste conseille une tisane au cassis, reine-des-prés et frêne. "Ce sont des plantes qui jouent un rôle anti-inflammatoire dans l'organisme", explique-t-il. Les herboristes ne sont pas des médecins, et leurs produits ne sont pas des médicaments : en principe, ils ne peuvent pas utiliser le nom d'une maladie pour vendre un produit.

La qualité des plantes n'est pas garantie

L'Agence européenne du médicament répertorie environ 200 plantes, mais seules quelques dizaines ont un effet sur les hommes démontré scientifiquement, comme le millepertuis pour les états dépressifs, par exemple. Ces études se basent en revanche sur des extraits concentrés, et non sur des tisanes. Concernant ces dernières, "on est soumis à la variabilité de la matière première", estime Serge Michalet, maître de conférence en pharmacognosie à l'Université Lyon 1.