Les laboratoires homéopathiques Boiron suppriment plus de 600 postes, un quart de leurs effectifs en France

Les laboratoires Boiron ont annoncé, mercredi 11 mars, 646 suppressions de postes en France, soit environ un quart de leurs effectifs dans le pays. Au total, 13 des 31 sites français de l'entreprise seront fermés, dont l'usine de Montrichard (Loir-et-Cher), l'un de ses trois sites de production sur le territoire, a indiqué le groupe, qui a présenté ce projet aux syndicats dans la matinée.

Ce plan, qui ne concernera que la partie française des quelque 3 700 salariés du groupe dans le monde, est nécessaire pour "pérenniser l'entreprise et assurer son avenir et celui des salariés qui restent", a affirmé le laboratoire. "Dans ce projet, il y a la création de 134 postes et aussi une nouvelle organisation de nos équipes commerciales pour pouvoir s'adapter à cette nouvelle donne", a-t-il précisé, ajoutant que les filiales à l'international ne sont pas concernées par "ce plan de réorganisation".

Dans le détail, outre l'usine de Montrichard, 12 sites de préparation-distribution seront fermés, à Avignon, Belfort, Brest, Grenoble, Limoges, Niort, Paris-Bois d'Arcy, Paris-Ivry, Pau, Rouen, Strasbourg et Toulon. A Montrichard, où près de 80 postes vont être supprimés, le maire déplore "un vrai drame humain".

Boiron accuse le déremboursement

Boiron, leader mondial des produits homéopathiques, a mis en avant le rôle que joue, selon lui, la décision de dérembourser l'homéopathie prise par le gouvernement, alors que l'Hexagone représente pratiquement 60% de ses ventes. Depuis le 1er janvier, l'homéopathie, qui fut un temps remboursée à 65% avant de tomber à 30%, ne l'est en effet plus qu'à 15%. Ce taux tombera à zéro en 2021.

A l'époque des vifs débats entre médecins pro et anti-homéopathie, Boiron avait brandi le risque d'importantes conséquences sociales d'une telle mesure, affirmant qu'un déremboursement menacerait 1 000 emplois sur ses 2 500 en France.